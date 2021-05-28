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    İngiltere'de, İsrailli SİHA fabrikaları kapatılsın çağrısı

    Filistin destekçileri, Gazze'ye saldırıları nedeniyle İngiltere'de İsrail'e ait SİHA fabrikalarının kapatılmasını istedi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 18:01
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    İngiltere'de, İsrailli SİHA fabrikaları kapatılsın çağrısı

    İngiltere'de, İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları tepki görmeye devam ediyor.

    "Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Palestine Action" adlı eylem grubunun üyeleri, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.

    "SİHA FABRİKALARINI KAPATIN"

    "Elbit'i kapatın", "İsrail savaş suçlusu" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Terörist İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

    İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.

    İngiltere de, İsrailli SİHA fabrikaları kapatılsın çağrısı #1

    FİLİSTİN YANLILARI SİHA ÜRETİMİNİ DURDURDU

    Palestine Action grubunun üyeleri, şirketin 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki fabrikasında eylem başlatmış, burada SİHA üretiminin durmasına neden olmuştu.

    Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtmişti.

    Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayınlanmıştı.

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