- Haberler
- Dünya Haberleri
- İngiltere'de, İsrailli SİHA fabrikaları kapatılsın çağrısı
İngiltere'de, İsrailli SİHA fabrikaları kapatılsın çağrısı
- AA
- 28.05.2021 - 17:58
- Güncelleme : 28.05.2021 - 18:01
İngiltere'de, İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları tepki görmeye devam ediyor.
"Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Palestine Action" adlı eylem grubunun üyeleri, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.
"SİHA FABRİKALARINI KAPATIN"
"Elbit'i kapatın", "İsrail savaş suçlusu" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Terörist İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.
FİLİSTİN YANLILARI SİHA ÜRETİMİNİ DURDURDU
Palestine Action grubunun üyeleri, şirketin 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki fabrikasında eylem başlatmış, burada SİHA üretiminin durmasına neden olmuştu.
Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtmişti.
Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayınlanmıştı.