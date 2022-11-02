İngiltere'de kalan sığınmacı: Bize hayvan muamelesi yapıyorlar

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen göçmen, içine düştüğü durumu özetledi.

İngiltere'nin Manston kentindeki göçmen merkezinde kalanlar, karşılaştıkları şartlar nedeniyle şikayetlerini dile getirdi.

Son dönemde söz konusu merkezde kalan sığınmacılardan biri, aşırı kalabalık olduğunu ve koşulların bir hapishanede veya hayvanat bahçesinde yaşamaya benzediğini söyledi.

Göçmenlerin yaşadığı zorluk

İsmini Ahmed olarak açıklayan ve BBC'ye konuşan İranlı göçmen, 130 kişinin tek bir büyük çadırı paylaşmak zorunda kaldığını, buradaki insanlara "hayvan" muamelesi yapıldığını anlattı.

Kampta 4 binden fazla göçmenin tutulduğu belirtiliyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı ise göçmenlerin "tüm temel ihtiyaçlarının" karşılandığını söylüyor.

Göç Bakanı Robert Jenrick, daha önce Manston'daki sığınmacı sayısının azaldığı konusunda ısrar etmişti.

"Tuvalete gitmemiz, duş almamız engellendi"

Merkezden ayrılan Ahmed, yerde yatmaya zorlandıklarını, tuvalete gitmelerinin, duş almalarının ve egzersiz yapmak için dışarı çıkmalarının engellendiğini vurguladı.

Aynı kişi, "Orada olduğum 24 gün boyunca ailemi arayamadım. Oradaki herkesin bir ailesi var. Bize ne olduğunu bilmeliler." dedi.