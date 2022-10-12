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    İngiltere'de kan stoğu uyarısı yapıldı

    Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu, ülkede azalan kan stoğu nedeniyle ilk kez kehribar renkte uyarı yayınladı.
    • 12.10.2022 - 22:56
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    İngiltere'de kan stoğu uyarısı yapıldı

    İngiltere'de kan stokları, son zamanların en düşük seviyesini gördü.

    Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu (NHSBT), ülkede ilk kez azalan kan stokları nedeniyle 'kehribar' renkte uyarı yayınladı.

    Kan stoklarının bu denli düşüş göstermesinin ardından hastanede acil olmayan bazı operasyonların iptal edilebileceği belirtildi.

    "Hayati bir önlem"

    NHSBT'de görevli Wendy Clark ameliyatları iptal edilebilecek hastalardan özür dileyerek, "Hastanelerden kan kullanımlarını sınırlamalarını istemek, hafife aldığımız bir adım değil. Bu, kana daha fazla ihtiyaç duyan hastaları korumak için hayati bir önlem." dedi.

    İngiltere de kan stoğu uyarısı yapıldı #1

    En çok ihtiyaç duyulan kan grubu

    Ülkede ilk kez yayınlanan kehribar renkteki uyarının, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için 4 hafta süreceği aktarıldı.

    NHSBT, hastanelerdeki kanser, travma cerrahisi ve organ nakli gibi acil operasyonların yapılacağını da bildirdi.

    İHA'nın haberine göre; öte yandan, en çok ihtiyaç duyulan kan grubunun 0 olduğu öğrenildi.

    İngiltere de kan stoğu uyarısı yapıldı #2


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