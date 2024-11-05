İngiltere'de kanser nedeniyle penisinin üçte ikisi kesildi

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İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Patrick Howard, 2020 yılında penisinin kızardığını ve kaşındığını fark etti.

Doktora giden Howard, bunun pamukçuk olduğu yanıtını aldı.

Daha sonra tekrardan doktora giden adam bu kez, HPV adı verilen agresif bir penis kanseri türüne yakalandığını öğrendi.

PENİS KANSERİNE YAKALANDI: ÜÇTE İKİSİ ALINDI

Tedavi sürecinde Howard'ın penisinin üçte ikisi (yaklaşık 10 santimetre), cerrahi müdahale ile alındı.

Ancak kitleler yeniden ortaya çıkınca, Patrick bu sefer radyoterapi ve kemoterapi tedavisi görmek zorunda kaldı.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre penis kanseri ve HPV konusundaki uyarıların küçük yaşlarda yapılması gerektiğini söyleyen Patrick Howard, farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

"PENİS KANSERİM HPV'DEN KAYNAKLANIYOR"

Howard şu sözlerle vurguladı: