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İngiltere'de çöken kayalık tehlike saçtı.
Dorset adlı bölgede sahile gidenler, uçurumdaki çökmeyi görüntüledi.
Yaşananlar, çökmenin yaşandığı noktadan uzak bir yerde duran kişinin kamerasına yansıdı.
Kopan kayalık, o anda deniz kenarında bulunanların ölümle burun buruna gelmesine sebep oldu.
Son anda kurtuldular
Kayalığın çökmesiyle birlikte toz bulutu her yeri kapladı. Olayın yaşandığı noktada duranlar, son anda kurtulabildikleri için şanslıydı.
Dorset Belediyesi, kaya düşmeleri ve heyelanların her an olabileceğine dair uyardı.
BBC, kayalığın çökmesi nedeniyle söz konusu bölgenin ziyaretlere kapatıldığını aktardı.