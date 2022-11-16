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    İngiltere'de kaybolan köpek karakola gitti

    Sahibini kaybeden köpek, Leicestershire’daki polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 14:55
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    İngiltere'de kaybolan köpek karakola gitti

    İngiltere Leicestershire polisi, Rosie isimli köpeğin nasıl kendilerine başvurduğunu gösteren görüntüleri yayınlandı.

    En zeki köpek ırklarından biri olarak kabul edilen Border Collie cinsi Rosie’nin sahibiyle gezerken kaçtığı ve daha sonra polis merkezine sığınarak bir köşeye oturup polisin sahibiyle iletişime geçmesini beklediği belirtildi.

    "Başka bir köpekle yürüyordu"

    Polis Rosie’ye su verdiklerini ve karakolda birçok arkadaş edindiğini belirtip “Neyse ki bir tasma takıyordu, bu yüzden Rosie'nin güvenli ve iyi bulunduğuna sevinen sahibiyle iletişime geçmek için bir ipucu mevcuttu. Rosie, kaçarken ikinci bir köpekle beraber yürüyordu. Ne sevimli, akıllı bir köpek” ifadelerini kullandı.

    İngiltere de kaybolan köpek karakola gitti #1

    İngiltere de kaybolan köpek karakola gitti #2



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