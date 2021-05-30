Koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere'de, halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan sosyalleştikleri görüldü.

İngiltere’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde geçilen yeni aşamada, ülkede restoran, kafe, otel, sinema ve tiyatro salonları müşterilere kapılarını açmıştı.

İNGİLTERE NORMALE DÖNDÜ

Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve otellerin de aylar sonra kapılarını açmasının ardından İngiltere, eski günlerine geri döndü.

Başkent Londra’da halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan sosyalleştikleri görüldü.

İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı VİDEO

VAKA SAYILARI YENİDEN ARTIYOR

Ancak, kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere’de, Hindistan varyantının etkisiyle vaka sayıları artıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 BİN 398'E YÜKSELDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 398 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 480 bin 945’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 775’e yükseldiği aktarıldı.