İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılması 19 Temmuz'a ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da kısıtlamaların sona ermesine yönelik planın 19 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

İngiltere hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırma planına göre, 21 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen 4'üncü ve son aşamanın 19 Temmuz'a ertelendiği bildirildi.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI ERTELENDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun tehlikeleri göz önüne alındığında insanları aşılamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, kısıtlamaların sona ermesine yönelik planın 19 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.

JOHNSON: BİRAZ DAHA BEKLEMEK MANTIKLI

Johnson, vakalar ve hastanedeki kişi sayısı arasındaki bağlantının zayıfladığını ancak tamamen bitmediğini belirtti. Erken tedbir alınmazsa önlenebilecek binlerce ölümün gerçekleşebileceğini aktaran Johnson, "biraz daha beklemenin" mantıklı olduğunu açıkladı.

Johnson, İngiltere hükümetinin belirlediği yol haritasının "temkinli ve geri dönüşü olmayan" bir ilerleme kaydetmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÜLKEDE AŞILAMA YAŞI 23'LERE İNDİ

İngiltere'de 23 ila 24 yaşındaki kişilerin salı günü itibariyle aşılanmaya başlayacağını söyleyen Başbakan Johnson, 40'lı yaşlarında olan kişilerin ise ikinci doz aşılarının hızlandırılacağını belirtti.

Johnson, "Belli bir aşamaya kadar virüsle yaşamayı öğrenmemiz ve onu yönetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak, normalleşme sürecindeki ertelemenin bu aşamayı azaltma ve ölüm seviyelerini düşürmeye yarayacağını söyledi.

MUTASYON NEDENİYLE 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ

İç mekanlarda en fazla 6 kişilik gruplar toplanacak Hükümetin kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik yol haritasındaki 4'üncü aşamaya göre, büyük eğlence mekanlarının ve festivaller gibi büyük sosyal etkinliklerin yeniden açılması bekleniyor.

Ancak Hindistan mutasyonu tehlikesi nedeniyle 19 Temmuz'a kadar 3'üncü aşamadaki kurallar yürürlükte kalmaya devam edecek.

İNGİLTERE'DE KISITLAMALAR HAFİFLETİLMİŞTİ

İngiltere'de 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren 3'üncü aşama kurallarına göre iç mekanlarda, bar ve restoranlarda en fazla 6 kişilik grupların toplanmasına ve dış mekanlardaki etkinliklerin ise en fazla 30 kişiye kadar olmasına izin veriliyor.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle uygulanan 3'üncü ulusal kısıtlamalar ilk olarak 8 Mart'ta bazı okulların yeniden açılmaya başlamasıyla beraber kaldırılmıştı.

Şu ana kadar kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ikinci ve üçüncü adımla, mağazalar, restoranlar, kuaförler, sinema ve eğlence merkezleri gibi birçok işletme yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

SON 24 SAATTE 7 BİN 742 VAKA KAYDEDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 742 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 573 bin 419'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 907'ye yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüse ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 41 milyon 498 bin 429 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 29 milyon 973 bin 779 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.