İngiltere'de kızını 3 yaşına kadar çekmecede saklayan anne

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İngiltere'de insanın kanunu donduran bir anne vahşeti ortaya çıkartıldı.

Mart 2020’de Cheshire’daki bir evin küvetinde bir kız çocuğu dünyaya geldi.

ÇEKMECEDE SAKLADI

Hiçbir resmi kaydı tutulmayan çocuk, annesi tarafından doğduğundan beri çekmecede saklanmaya başlandı.

Anne, çocuğu sadece ara sıra Milky Weetabix adlı ürün ve şırınga ile beslemeye, bezini değiştirmeye başladı.

Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.

ÇOCUĞU KADININ PARTNERİ BULDU

Talihsiz bebek, 2023 yılı Şubat ayında 3 yaşındayken annenin partneri tarafından tesadüfen bulundu.

Çocuk, aşırı derecede yetersiz beslenmiş, yürüme veya konuşma yetisi olmayan ve başka bir insan yüzü görmemiş haldeydi.

Çocuk, bulunduğunda yürüme, emekleme veya herhangi bir ses çıkarma yetisine sahip değildi.

Kas yapısı zayıf, uzuvları gevşek ve ayakları şişmiş durumdaydı. Gelişim seviyesi, aşırı ihmal nedeniyle 10 aylık bir bebeğe eşitti. Yeni bakıcısı, çocuğun gülümsemeyi ve yemek yemeyi bile öğrenmesi gerektiğini belirtti.

"YAŞAYAN BİR ÖLÜM"

Cani anne hakim karşısına çıktı.

Hakim Steven Everett, annenin davranışını “inanılmaz derecede kötü” olarak nitelendirerek, çocuğun sevgi, tıbbi yardım ve sosyal etkileşimden mahrum bırakıldığını söyledi. Hakim, annenin eylemlerini “yaşayan bir ölüm” olarak tanımladı.

KORUYUCU AİLENİN YANINDA

Şimdi bir koruyucu ailenin bakımında olan çocuk, ilk kez bir salıncağa binmek, yürümek ve konuşmak gibi birçok şeyi deneyimliyor. Koruyucu ailesi, onun ilk adımlarına ve kelimelerine tanıklık etmenin hem üzücü hem de güzel olduğunu belirtti.

Savcı Rachel Worthington, çocuğun hiçbir zaman doğum günü veya Noel hediyesi almadığını, kardeşleriyle hiçbir etkileşimde bulunmadığını ve kendi adını bile tanımadığını vurguladı. Annenin motivasyonu tam olarak anlaşılmasa da adaletin yerini bulduğunu söyledi.