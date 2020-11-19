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    İngiltere’de komadayken ikiz doğuran kadın, gözünü açtığında inanamadı

    Koronavirüs hastası sağlık çalışanı, komadayken ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. 16 gün sonra gözlerini açan kadın, doğum yaptığını görünce şaşkınlık yaşadı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 18:03
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    İngiltere’de komadayken ikiz doğuran kadın, gözünü açtığında inanamadı

    İngiltere’nin Birmingham Şehir Hastanesi'nde romatoloji danışmanı olan sağlık çalışanı Perpetual Uke, doğumuna az bir zaman kala koronavirüse yakalandı.

    Solunum cihazına bağlı olan Uke, ikiz bebeklerini 26’ncı haftada sezaryen ile dünyaya getirdi.

    Doğumun ardından yeniden 16 gün komaya giren Uke’nin kocası Matthew Uke, "Gerçekten dehşet vericiydi. Her geçen gün karımın ölenler arasında olmadığını umuyordum.” diye konuştu.

    İNANAMADI

    İkiz bebeklerini dünyaya getiren Uke, komadan uyandıktan 16 gün sonra ikizlerin kendisinin olduğuna inanamadığını söyledi.

    İngiltere’de komadayken ikiz doğuran kadın, gözünü açtığında inanamadı #1

    BEBEKLER 116 GÜNDE TABURCU EDİLDİ

    İkiz bebekler 116 gün sonra taburcu edilirken, Uke çocuklarının durumunun her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.

    İngiltere’de komadayken ikiz doğuran kadın, gözünü açtığında inanamadı #2

    İngiltere’de komadayken ikiz doğuran kadın, gözünü açtığında inanamadı #3

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