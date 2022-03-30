İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan çocuk yaşamını yitirdi

Türkiye'de köpek saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren masum çocuklar son günlerin en önemli konuları arasında.

Benzer bir vahşet haberi de İngiltere'den geldi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

West Mercia Polis Teşkilatında Başkomiser Rebecca Love, yaptığı açıklamada, pazartesi Worcestershire'da köpek tarafından ısırılan 2 yaşındaki bir çocuğun, bu sabah yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çocuğun tıbbı tedaviye rağmen aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Love, bunun trajik bir olay olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

CİNSLERİ HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ

Love, 2 yaşındaki çocuğa saldıran köpek ve aynı adresteki diğer 2 köpeğin cinsini henüz teyit edemediklerini ancak ülkede yasa gereği "yasaklı köpekler" listesinde olduklarına inanmadıklarını dile getirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, Worcestershire'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun ağır yaralandığı belirtilmişti.

İngiltere'de 22 Mart'ta da 17 aylık bir kız çocuğu, ailesinin 1 hafta önce sahiplendiği köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.