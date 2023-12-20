İngiltere'de korku dolu anlar: Saldırgan köpeğin elinden zor kurtuldu Dışarıda gezdirdiği köpeğiyle saldırıya uğrayan İngiliz sakinin verdiği mücadele güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İngiltere'de saldırgan köpek dehşet saçtı.

Nottinghamshire'da kaydedilen görüntülerde, Josh Hymas, köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç anlarda, saldırgan köpeğin zorlu anlar yaşattığı görülüyor.

Saldırgan köpeği durduramadılar

Köpeğini saldırıdan korumak isteyen Hymas, çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Dehşet saçan köpeğin sahibi de dahil olmak üzere, olayı görenlerin de müdahalesi yetersiz kaldı.

Görgü tanıklarından biri, eline aldığı cisimleri saldırgan köpeğe fırlattı ancak başarısız oldu.

Kurtulmayı başardılar

Josh köpeğin üzerine atlarken, sahibi de yaşananlara müdahale etmeye çalıştı.

Köpeğini kurtarmayı başaran Josh koşarak eve girerken, saldırgan hayvan da sahibi tarafından oradan uzaklaştırıldı.

"Mucizevi şekilde kurtuldu"

Mail'in aktardığına göre, yaşadıkları korku dolu anları dile getiren Josh Hymas, "Ona vahşice saldıracak diye düşündüm." dedi.

Hymas, köpeğinin mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtulduğunu belirtirken, kendisinin kesikler ve morluklar yaşadığını kaydetti.