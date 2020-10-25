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    İngiltere'de korkutan rapor: Korona mutasyona uğradı

    İngiltere'de korkutan rapor: Korona mutasyona uğradı

    İngiltere'de yayınlanan bir makalede, koronavirüsün mutasyona uğramasıyla, bulaşma ve öldürme hızında artış görüldüğü iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 18:10
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    Dünya genelinde ilk dalgada 1 milyondan fazla insanın ölümüne, milyonlarcasının da enfekte olmasına neden olan koronavirüs salgınında ikinci dalganın yükselişi sürüyor.

    Bir yandan salgını kontrol altına almak için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken, virüsün yapısı ile ilgili çalışmalardan elde edilen bilgiler de kamuoyu ile paylaşılıyor.

    VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

    İngiltere'de, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu'nun (SAGE) yayınladığı bir dergide yer alan raporda, korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

    Raporda koronavirüsün mutasyona uğradığı ve hastaları birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldürdüğü belirtildi.

    Uzmanlar ayrıca, yayılma hızının da mutasyon sayesinde hızlanmış olabileceğini ileri sürdü.

    Söz konusu makalede, “İngiltere'de uzmanlar mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların nasıl sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı” ifadesine yer verildi.

    İNGİLTERE'DE ÖLÜM SÜRESİ KISALDI

    Diğer yandan İngiltere'de yayınlanan verilere göre korona hastaları ilk dalgaya göre daha hızlı hayatını kaybediyor.

    Ağustos’tan önce hastalığa yakalananların ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, daha sonraki hastalarda bu oranın yüzde 50 düşüş gösterdi.

    O dönemden beri erkekler ortalama 7.5 günde yaşamını yitirirken kadınlar da 6 günde ölüyor.

    İngiltere de korkutan rapor: Korona mutasyona uğradı #1

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