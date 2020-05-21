İngiltere'de korona bilançosu 36 bini geçti

Ülkede, korona nedeniyle son 24 saatte 338 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 36 bin 42'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 338 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam can kaybı 36 bin 42 oldu.

VAKA SAYISI 250 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 615 artarak 250 bin 908’e çıktı.

Bir günde 128 bin 340 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 3 milyon 90 bin 566’ye yükseldi.

'ANTİKOR TESTİ' ANLAŞMASI

Öte yandan İngiliz hükümeti ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, antikor testleri ihtiyaç duyanlara ücretsiz olarak verilecek ancak sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak.

Testlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ile ilgili ise ayrıntı verilmedi.

İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.

Antikor testiyle bir kişinin daha önce koonavirüs hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.