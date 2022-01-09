İngiltere'de 'koronavirüs aşısı yaptırmayanlar cezalandırılsın' tartışması

İngiliz basınında yer alan haberde, aşı yaptırmayanların aşılıları tehlikeye attığı belirtildi. Bu duruma karşı alınabilecek önlemler, diğer ülkelerdeki tedbirlerle anlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Aşı yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum." açıklamasının ardından benzer bir tartışma İngiltere'de yaşanıyor.

Macron'un sosyal baskı mesajı, ülkesinde bazı kesimlerce tepkiyle karşılanırken, İngiltere'de aşı karşıtlarına yönelik ne gibi tedbirler alınabileceği gündeme geldi.

FRANSA'NIN AŞI-PASAPORT POLİTİKASI

İskoç gazeteci Andrew Neil, Fransa'da başlangıçta aşı şüpheciliğinin yaygın olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Macron'un aşı-pasaport politikasını açıklamasından sonraki hafta, 3,7 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

CEZALANDIRMA ÖNERİSİ

Mail gazetesi için bir yazı kaleme alan Neil, İngiltere'nin Fransız örneğini izlemesi ve diğer Avrupa ülkelerinin de yaptıklarını dikkate alması gerektiğini söyledi. Neil, böylece aşı reddini cezalandırmak için bir gerekçeye sahip olunacağını kaydetti.

"AŞI OLMAMAK BENCİLCE"

Yazıda, "Aşılanmamış 5 milyon İngiliz yetişkin var. Bunu yaparken sadece kendilerini değil, geri kalanımızı da tehlikeye atıyorlar. Tıbbi nedenlerle aşı olamayan az sayıda insan vardır. Ancak, geri kalanı için aşı olmamak bencilce." denildi.

"AŞI YAPTIRMAMA HAKLARI VAR AMA..."

"Özgür bir toplumda aşısızların aşı yaptırmama hakkı var." ifadesine yer verilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bu hak, aşı yaptıranları kısıtlarken, onların özgürlüklerini de kısıtlayacak sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.

SİNGAPUR'DAKİ UYGULAMA

Singapur, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan aşısızların kendi tıbbi giderlerini ödemek zorunda kalacağına karar verdi.

O kadar ileri gideceğimizden şüpheliyim. Ama bunun mantığını ve hatta ahlakını görebilirsiniz."

