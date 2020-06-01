İngiltere’de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi

Araştırmacılar, hastaların yoğun bakıma girmesini engelleyecek ilaç aradıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de virüs üzerinde araştırma yapan bilim adamlarının, 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlık yaptığı belirtildi.

Söz konusu ilaçların denemelerinin yapıldığı Koronavirüs Araştırma ve Geliştirmesini Hızlandırma Programı’nda (ACCORD), çok sayıda bilim adamının yanı sıra, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) bağlı Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün (NIHR), İngiltere Araştırma ve Yenilikçilik’in de yer aldığı ifade edildi.

İLK DENEME BÜYÜK KENTLERDE

İlaç denemelerinin başta başkent Londra olmak üzere Liverpool, Manchester, Leeds, Leicester ve Glasgow’daki büyük hastanelerde yapılacağı aktarıldı.

ACCORD’un akademi kadrosunda yer alan Profesör Tom Wilkinson, "Hastalığın şiddetini azaltabilecek, süresini kısaltabilecek ve hastaların yoğun bakıma girmesini engelleyebilecek bir ilaç arıyoruz." dedi.