İngiltere'de koronavirüse karşı toplu aşılama başladı

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki yeni merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde başlandı.

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

DAKİKADA 4 KİŞİ AŞILANIYOR

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor. İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmalara, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla koronavirüs aşısı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı ViDEO

"HER 20 KİŞİDEN BİRİNDE KORONAVİRÜS VAR"

Öte yandan günlük ölümlerin 1000'i, vakaların da 60 bini geçmesi endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, virüsün daha bulaşıcı bir türü nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine koronavirüs bulaşmış durumda.

SALGININ EN KÖTÜ HAFTALARI

Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, BBC'ye yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

Gelecek birkaç haftanın "salgının en kötü haftaları" olacağına işaret eden Whitty, insanların hayatını kaybedenlerin oluşturduğu tabloyu anlamamasını "korkunç" olarak niteledi.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILACAK

Toplam can kaybı sayısının 81 bini geçtiği ülkede, hastanede yatan koronavirüs hastası sayısındaki rekor artışın sağlık hizmetleri üzerindeki baskısı nedeniyle karantina önlemlerinin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

3 AŞI ONAYLANDI

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

Ülke, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gitmişti.