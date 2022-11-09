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    İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi

    Ziyaret ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelinin açılışını yapmak amacıyla ülkenin kuzeyine giden Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, törende yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:10
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    İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta 73 yaşındaki oğlu III. Charles geçti.

    Tahta oturduğu günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Kral Charles, bugün ülkenin kuzeyindeki York kentine ziyaret gerçekleştirdi.

    Yumurtalı saldırıya uğradı

    Burada eşiyle birlikte görüşmeler yapan Charles, yumurtalı saldırıya uğradı.

    Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmezken, bir anda ortalık karıştı.

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #1

    "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi"

    Bunun üzerine güvenlik güçleri, saldırganı tespit ederek gözaltına aldı.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahsın, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi." şeklinde bağırdığı belirtildi.

    İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi VİDEO

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #2

    "Tanrı Kral'ı korusun"

    Kral'ı karşılayan kalabalık ise "Tanrı Kral'ı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

    Elizabeth’in heykeli için açılış yapılacak

    Kral Charles ve Camilla ziyaretleri çerçevesinde kentteki York katedralini ziyaret edecek ve eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in heykelinin açılışını yapacak.

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #3

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #4

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #5

    İngiltere de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi #6


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