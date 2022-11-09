Ziyaret ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelinin açılışını yapmak amacıyla ülkenin kuzeyine giden Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, törende yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta 73 yaşındaki oğlu III. Charles geçti.

Tahta oturduğu günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Kral Charles, bugün ülkenin kuzeyindeki York kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Yumurtalı saldırıya uğradı

Burada eşiyle birlikte görüşmeler yapan Charles, yumurtalı saldırıya uğradı.

Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmezken, bir anda ortalık karıştı.

"Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi"

Bunun üzerine güvenlik güçleri, saldırganı tespit ederek gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahsın, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi." şeklinde bağırdığı belirtildi.

İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi VİDEO



"Tanrı Kral'ı korusun"

Kral'ı karşılayan kalabalık ise "Tanrı Kral'ı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

Elizabeth’in heykeli için açılış yapılacak

Kral Charles ve Camilla ziyaretleri çerçevesinde kentteki York katedralini ziyaret edecek ve eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in heykelinin açılışını yapacak.