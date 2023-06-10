İngiltere'de Kralın Doğum Günü kutlamaları provaları sürüyor İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek Renk Birliği Geçit Töreni öncesinde düzenlenen provaya Kraliyet Muhafız Birliği'nin üyeleri de katıldı. Binlerce asker, müzisyen ve görevlinin de yer aldığı provalar kutlamaların başlamasına bir hafta kala devam ediyor.

AA & Ensonhaber İngiltere, geçtiğimiz haftalarda yeni bir döneme girdi. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Kral Charles tahta geçti. Taç giyme töreni ise 6 Mayıs'ta düzenlendi. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. 74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçti. İngiltere yeni döneminde Kralının doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor.. Kral Charles'ın doğum günü hazırlıkları Kralın Doğum Günü kutlamaları kapsamında, gelecek hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da "Renk Birliği Geçit Töreni" gerçekleştirilecek. Provaya Kraliyet Muhafız Birliği de katıldı Tören öncesinde düzenlenen provaya Kraliyet Muhafız Birliği'nin üyeleri de katıldı. Binlerce asker, müzisyen ve görevlinin de yer aldığı provalar kutlamaların başlamasına bir hafta kala devam ediyor. Foto Galeri Kralın Doğum Günü kutlamaları provalarından kareler Haberin Detayları