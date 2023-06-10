İngiltere'de Kralın Doğum Günü kutlamaları provaları sürüyor

AA & Ensonhaber
İngiltere, geçtiğimiz haftalarda yeni bir döneme girdi.
Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Kral Charles tahta geçti.
Taç giyme töreni ise 6 Mayıs'ta düzenlendi. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.
74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçti.
İngiltere yeni döneminde Kralının doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor..
Kral Charles'ın doğum günü hazırlıkları
Kralın Doğum Günü kutlamaları kapsamında, gelecek hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da "Renk Birliği Geçit Töreni" gerçekleştirilecek.
Provaya Kraliyet Muhafız Birliği de katıldı
Tören öncesinde düzenlenen provaya Kraliyet Muhafız Birliği'nin üyeleri de katıldı.
Binlerce asker, müzisyen ve görevlinin de yer aldığı provalar kutlamaların başlamasına bir hafta kala devam ediyor.