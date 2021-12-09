İngiltere’de kuş gribi salgını, şimdiye kadarki en büyük seviyeye ulaştı

Kuş gribi nedeniyle bazı bölgeler 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' olarak ilan edilirken, dün 38 binanın enfekte edildiği ve binlerce kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı.

İngiltere’de koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, bir yandan kuş gribi kendini gösterdi.

Olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edildi. Dün itibarıyla kuş gribi salgını nedeniyle 38 binanın enfekte olduğu teyit edilirken, bunun ‘şimdiye kadarki en fazla enfekte olmuş tesis’ olduğu kaydedildi.

Geçen yıl toplam 26 teyit edilmiş vaka bulunuyordu.

ÇİFTLİK SAHİPLERİNE UYARILAR YAPILDI

İngiltere genelinde 3 Kasım'da bazı bölgeler 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan edildi ve bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatıldı.

Tüm çiftlik sahiplerine, kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, insan sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu ve koronavirüs salgınıyla bir bağlantısı olmadığını, ancak enfekte kuşlara dokunulmaması gerektiğini bildirdi.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KUŞ GRİBİ SALGINI”

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:

“Bu yıl şu anda 36 onaylanmış vaka ile İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınını gördüğümüzü söylemeliyim.”

İngiltere'nin Baş Veteriner Yetkilisi Dr. Christine Middlemiss, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastalığın Rusya'nın kuzeyinden ve Doğu Avrupa'dan uçan göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını ancak gelecekte kötüleşen bir salgını önlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“YARIM MİLYON KADAR İTLAF EDİLMİŞ OLACAK”

Tesislerdeki tüm kümes hayvanlarının oluşturdukları sürekli enfeksiyon riski nedeniyle itlaf edilmesi gerektiğini söyleyen Middlemiss, "Şimdi toplam yarım milyon kadar itlaf edilmiş olacak." diye konuştu.

“BİR YIL DAHA BEKLEYİP DAHA DA BÜYÜK BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYA KALAMAYIZ”

Middlemiss, "Bir yıl daha bekleyip daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalamayız. Bu nedenle, arkasında ne olduğu hakkında daha fazla neler yapabileceğimizi anlamak için sadece kendi bilim insanlarımızla değil, uluslararası alanda da çalışacağız." dedi.

Mutlak çözüm yolunun biyo-güvenlik olduğunun altını çizen Middlemiss, tavuk barınaklarının da çok temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.