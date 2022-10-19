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    İngiltere'de Liz Truss'ın yerine Boris Johnson'ın gelmesi isteniyor

    Ekonomi politikaları nedeniyle hedef haline gelen Truss'ın, görevinden ayrılmasına dair çağrılar artıyor. Yerine konuşulan isim ise ülkenin eski lideri Johnson.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:00
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    İngiltere'de Liz Truss'ın yerine Boris Johnson'ın gelmesi isteniyor

    İngiltere'de Başbakan Liz Truss'ın koltuğu sallanıyor.

    Vergi indirimi politikası nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Truss, üyesi olduğu Muhafazakar Parti içinden istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

    Truss'ın koltuğu sallantıda

    Sky televizyonu, parti üyelerinin çoğunluğunun, sadece 6 haftadır görevde olan Truss'ın yerine eski Başbakan Boris Johnson'ın gelmesini istediğini aktardı.

    Rishi Sunak ile Liz Truss arasında geçen liderlik yarışında Truss'ı tercih eden Muhafazakar üyeler, ekonomik çalkantı sonrası yeniden düşünüyor.

    Anketten çıkan sonuç

    YouGov tarafından yapılan bir anket, tekrar oy kullanabilmeleri durumunda üyelerin yüzde 55'inin Truss'a kaybeden eski Maliye Bakanı Sunak'ı tercih edeceği sonucunu gözler önüne serdi.

    Hükümet, her ne kadar "mini bütçe" konusunda geri adım atsa da Başbakan Truss'ın konumunun pamuk ipliğine bağlı olduğuna dikkat çekiliyor.

    Yüzde 63, Boris Johnson dedi

    Aynı ankete katılanların  yüzde 55'i Truss'ın "derhal" istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 38 ise görevini sürdürmesinden yana.

    Diğer taraftan yüzde 63, Johnson'ın Truss'ın yerine iyi bir alternatif olacağı kanaatine sahip. Bu oran, Sunak için yüzde 60.

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