Aktivist, eline aldığı boyayla hedeflediği yapının dış cephesine saldırdı. Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerine tepki gösteren eylemci, "Bu binadaki insanlar umursamıyor" dedi.

İklim aktivistlerinin çeşitli ülkelerdeki eylemleri devam ediyor.

İngiltere hükümetinin fosil yakıt üretimini durdurmasını isteyen "Just Stop Oil" grubundan bir aktivist, Brexit ve iklim değişikliğine dair lobi gruplarına ev sahipliği yapan "55 Tufton Street" adlı binayı hedef aldı.

Turuncu madde püskürttü

Binaya turuncu madde püskürten kişi, "büyük petrol şirketleri, kıtlık, salgın hastalık ve savaş" konularında mücadele vermek üzere böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerine tepki gösterdi

Eyleminden sonra açıklama yapan aktivist, "Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketleri, nihayetinde milyonları deniz seviyesine yakın ülkelerden göç etmeye zorlayacak. Milyonlar kaçarsa ne olur? Kıtlık, salgın hastalık ve savaş." dedi.

İngiltere'de lobi gruplarının binasına boyalı saldırı düzenlendi ViDEO

"Bu binadakiler umursamıyor"

"Bu binadaki insanlar bunu umursamıyor." diyen kişi, "Çok para alıyorlar, bu para da büyük petrol şirketleri ve ilaç endüstrisi." ifadesini kullandı.

Çocukları ve torunları için eylem yaptığını anlatan aktivist, "Bizi destekleyin." çağrısında bulundu.