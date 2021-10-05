- Haberler
- Dünya Haberleri
- İngiltere'de market zincirini fareler istila etti
İngiltere'de market zincirini fareler istila etti
Çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı bir zincir markette kaydedilen görüntülerde, kruvasanların olduğu rafta fareler görüldü.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 13:19
- Güncelleme : 05.10.2021 - 13:23
İngiltere'de Londra'nın kuzeyinde bulunan Essex Yolu'ndaki bir zincir markette, görenleri şoke eden manzarayla karşılaşıldı.
Bir müşterinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde, kruvasan sepetinin içinden iki fare kaçıştı.
FARE KRİZİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Çok sayıda kişinin alışveriş için tercih ettiği zincir markette yaşanan fare krizine tepkiler çığ gibi büyüdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Müşterilerinin hayatını tehlikeye attığı belirtilen markete yönelik soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de market zincirini fareler istila etti VİDEO