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İngiltere'de market zincirini fareler istila etti

İngiltere'de market zincirini fareler istila etti

Çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı bir zincir markette kaydedilen görüntülerde, kruvasanların olduğu rafta fareler görüldü.