İngiltere'de marketin içine yağmur yağdı Manchester'da olumsuz hava koşulları, bir markette sele neden oldu. Çatıdan akan su, alışveriş yapmak isteyenleri şaşkına çevirdi.

ensonhaber.com İngiltere'nin Manchester şehrinde yağış etkisini gösterdi. Costco adlı markette yaşananlar, havanın şiddetini gözler önüne serdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sert hava koşulları Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkilemeye devam ederken, fırtınalı hava Manchester Costco'da sele neden oldu. Alışveriş için markete gelenler, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çatıdan akan su kamerada Market sular altında kalırken, alışveriş yapanlar şok içinde etrafa baktı. O sırada çatıdan su akıyordu. Express'in haberine göre, görgü tanıklarından biri, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.