İngiltere'de marketlerdeki gıdalara bilinmeyen madde enjekte edildi

Market raflarındaki gıdalara iğneyle müdahale eden şahıs, yakalanarak sorguya çekildi. Üç süpermarket, yaşananların ardından kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra, bazı süpermarketlerde yaşanan olayla gündeme geldi.

Londra'nın batısında üç süpermarkette bir şahıs, işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte etti.

ÜRÜNLER ENJEKTE EDİLDİ

Dün Fulham Palace Yolu'nda şahsın, çevredeki vatandaşlara argo kelimeler kullandığı ve yol üzerindeki dükkanlara girerek gıda ürünlerine müdahalede bulunduğu kaydedildi.

"NEYLE KONTAMİNE OLDUKLARI BİLİNMİYOR"

Londra polis yetkilileri, söz konusu şahsın tutuklandığı duyurdu. Polis, "Şu anda kaç ürünün ve bu ürünlerin neyle kontamine olduğu henüz bilinmiyor. Bölgedeki diğer işletmelerin olaya karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

OLAYA KARIŞAN MAĞAZALAR KAPATILDI

Şahsın kamuya zarar verme niyetiyle ürünleri kontamine ettiği şüphesiyle sorgulandığı aktarıldı.

Dün akşam bölgedeki süpermarketlerden yiyecek satın alan vatandaşlara aldıkları yiyecekleri çöpe atmaları tavsiye edilmiş ve Little Waitrose, Sainsbury's Local ve Tesco Express mağazaları kapatılmıştı.