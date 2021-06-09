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    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu

    Yüzündeki maskeyi çıkarmadan güneşlenen gencin yüzünde maske izi çıktı. Gencin sosyal medyada paylaştığı görüntüler viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 15:20
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    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu

    Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını ile hayatımıza giren maskeler, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu.

    İngiltere’de Devan Wright isimli 20 yaşındaki bir müzisyen, maske takarak bahçeye çıktı.

    Maskesini çıkarmadan bir süre güneşlendi.

    MASKELİ BÖLÜM BEYAZ KALDI

    Güneşin altında geçen zamanı fark etmeyen müzisyen, maskeyi çıkardığında yaptığı hatayı anladı.

    Yüzünün maskesiz bölümünün güneşte yandığını fakat maskeli bölümün beyaz kaldığını gördü.

    TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞTI

    Wright , sosyal medya üzerinden durumu takipçileri ile paylaştı.

    Video kısa zamanda yaklaşık 1 milyon kişi tarafından seyredildi.

    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu VİDEO

    TELEVİZYON PROGRAMINDA KONU OLDU

    Bir televizyon programına da konu olan olay karşısında Wright, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma, “Hata yapmanın kötü bir şey olduğunu da kim demiş.” notunu düştü.

    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu #1

    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu #2

    İngiltere’de maskeyi yüzünde unutup güneşlenen adamın kötü sonu #3

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