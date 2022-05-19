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    İngiltere'de maymun virüsü vakaları artış gösteriyor

    Portekiz ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de maymun virüsü vakalarında artış yaşanıyor.
    • 19.05.2022 - 03:14
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    İngiltere'de maymun virüsü vakaları artış gösteriyor

    Maymun çiçeği virüsü(Monkeypox), Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olarak biliniyor.

    Son zamanlarda ise bu virüs Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlamıştı. İngiltere de bu ülkeler arasına girdi.

    Vaka sayısı 9'a yükseldi

    İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

    UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

    Eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında yaygınlaştı

    Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

    İngiltere de maymun virüsü vakaları artış gösteriyor #1

    İspanya ve Portekiz'de de virüs alarmı

    İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti.

    Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

    Kanada da, şüpheli 13 yeni maymun çiçeği vakası bildirdi.

    İngiltere de maymun virüsü vakaları artış gösteriyor #2

    Deride döküntü ve kabarıklar ile başlıyor

    Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

    AA'nın haberine göre maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

    İngiltere de maymun virüsü vakaları artış gösteriyor #3


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