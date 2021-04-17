İngiltere’de Müslümanlar iftar saatinden sonra aşılanıyor

Orucu bozulacağı endişesi ile koronavirüs aşısı olmayı erteleyen Müslümanlar için iftar saatinden sonra hizmet veren aşı merkezleri kuruldu.

İngiltere’de, başkent Londra’nın güneyindeki Sutton bölgesi başta olmak üzere, Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde koronavirüs ile mücadelede Ramazan ayına özel yeni bir adım atıldı.

Aşı yapıldığı takdirde orucunun bozulacağını düşen Müslümanlar için, akşam saati hizmet veren aşı merkezleri kuruldu.

Proje, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) katkısıyla hayata geçirildi.

16 NİSAN’DA İLK HİZMET VERİLDİ

Britanya Müslüman Konseyi ve Britanya İslami Tabipler Birliği, orucunun zarar göreceği endişesi ile aşı yaptırmayanlara yönelik kampanya düzenledi.

İftar saatinden sonra Müslümanlar, 16 Nisan’da ilk hizmetini veren aşı merkezine çağırıldı.

21.00-23.00 saatleri arasında açık olan merkezde, bir sonraki aşılama 30 Nisan’da gerçekleşecek.

“FARKLI DÜŞÜNCEYE SAHİP MÜSLÜMANLAR VAR”

Merkezin sorumluluğunu üstlenen Doktor Kaşif Aziz, İslam alimlerinin çoğunun, aşının orucu bozmayacağını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Çünkü vücudunuza herhangi bir gıda girmiyor ancak biliyorsunuz, İslam'da görüşler geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Farklı düşünceye sahip Müslümanlar var.”





“HASTALARIMIZIN GERİDE KALMASINI İSTEMİYORUZ”

Aziz, "İnsanların sırf oruçlarını bozmaktan endişe ettikleri için geride kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden kliniği kurduk. Endişesi olanlar, ramazanın bitmesini beklemek isteyenler var ama sorun şu ki, Kovid-19 hala burada ve Ramazan’da gitmeyecek, hala burada olacak. Bu yüzden hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

100 kişinin kaydolduğunu söyleyen Doktor Aziz, gelmeyeceklerin yerine de 10-15 kişiyi aşılayabileceklerini ifade etti.

“ÖLÜM KALIM MESELESİ”

Koronavirüs aşısını olan Huma Seyd isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir ölüm kalım meselesi. Zaten annemi, çok yakın bir zamanda, birkaç ay önce, Kovid-19 nedeniyle kaybettik aşıyı kaçırdı. Aile olarak bizim için aşı çok önemli. Endişeleri olanların endişelerini gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü bu gerçekten önemli ve sadece ben değil, birini kaybeden birçok insan var. Aşı olmanın sizin için veya çevrenizdekiler için gerçekten ne kadar önemli olduğunu birini kaybedene kadar anlamayabilirsiniz."

Abdüllatif Osman ise, tanıdığı kişilerin aşının orucu bozmadığını bildiğini, ancak iyi bir İslami eğitim almayan kişilerin aksini düşünebildiğini ifade etti.

İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu VİDEO

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ülkede koronavirüs nedeni ile 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve öldürücü türüne bağlı olarak vaka sayısı arttı.

5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alındı.

Aşılama çalışmalarına önem verildi. 45 yaş ve üzerindekilerin aşılandığı ülkede 32 milyondan fazla kişiye ilk, 8,5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor. Karantina ve hızlı aşılamanın etkisiyle günlük ölümler 40'ın, vakalar da 3 binin altına düşmüş durumda.