Uygun fiyatlı yiyeceklerden almak isteyenler, kaos görüntülerine yol açtı.

İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, müşterilerin kargaşasına sahne oldu.

Süpermarket çalışanları, son kullanma tarihi yaklaştığı için fiyatı düşen sarı etiketli ürünleri raflara yerleştiriyordu.

İndirimli ürün bölümüne yönülen müşterilerden bazıları, uygun fiyatlı yiyecek alabilmenin mücadelesini verdi.

Markette kaos görüntüleri

Müşteriler, az sayıda kalan ürünler için birbirlerini iterken kameraya yansıdı. Kaos görüntüleri yaşanırken, personel hızla oradan çekilmek zorunda kaldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerin tanıklarından biri, "Bunu yapmaları çılgınca." dedi. Başka biri de "Bazı kadınlar, arabasını bacağıma çarptı." ifadesini kullandı.

İngiltere'de müşterilerin indirimli ürün mücadelesi ViDEO

8 milyon haneye 1100 sterlin destek

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