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    İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü kurucusu Davies, hapse mahkum edildi

    Aşırı sağcı örgüt kuran Davies'e 8,5 yıl hapis cezası verildi.
    • 07.06.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:56
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    İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü kurucusu Davies, hapse mahkum edildi

    Yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü ilan edilen grubun kurucusuyla ilgili karar açıklandı.

    İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü kurucusu Alex Davies için duruşma yapıldı.

    Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yasaklı "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı örgütün kurucusu olmakla suçlanan Davies, karar için hakim karşısına çıktı.

    Hapis cezası verildi

    Geçen ay suçlu bulunmasının ardından "aşırılıkçıların aşırılıkçısı" olarak nitelendirilen Davies'e 8,5 yıl hapis cezası verildi.

    "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı örgütü, 2013'te üniversite eğitimi sırasında kuran Davies'in, örgütün devam eden varlığını gizlemeye çalışırken, iş birlikçileriyle uyum içinde aktif ve önemli rol oynadığı belirtildi.

    Örgüte üye polis hakkındaki karar

    Nisan 2021'de de bu aşırı sağcı örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam, 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Alınan kararla Hannam, “terör suçundan hapis cezası alan ilk İngiliz polis” olarak kayıtlara geçmişti.

    İngiltere de Neo-Nazi terör örgütü kurucusu Davies, hapse mahkum edildi #1
    (Alex Davies)

    2016'da terör örgütü ilan edildi

    AA'nın haberine göre, İngiltere'de "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grup, Aralık 2016'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanmıştı.

    Yahudi karşıtı ve beyazların üstünlüğünü savunan grup, İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un Haziran 2016'da Thomas Mair tarafından öldürülmesini de kutlamıştı.


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