İngiltere'de NHS İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens'tan istifa kararı

Temmuz ayı sonunda görevi bırakmaya hazırlanan Stevens, İngiltere'nin sağlık hizmetine zorlu bir dönemde liderlik ettiğini söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens istifa edeceğini bildirdi.

Stevens'ın, temmuz sonuna kadar görevini sürdüreceği belirtildi.

GÖREVİ BIRAKIYOR

NHS Kurulu'na geri çekilme kararını bildiren Stevens, "sağlık hizmetine, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde liderlik etmenin bir ayrıcalık" olduğunu kaydetti.

Stevens, "Bu ülkenin insanları, bu korkunç salgın sırasında NHS personelinin olağanüstü hizmetini ve Covid-19 aşılama uygulamamızın başarısını haklı olarak takdir etti." diye konuştu.

JOHNSON TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Boris Johnson, Stevens'ın NHS'ye "büyük bir ayrıcalıkla" hizmet ettiğini söyledi.

Johnson, "Başından beri adanmış hizmeti için, özellikle de geçen yılın olağanüstü baskılarıyla karşı karşıya kaldığında ve aşı uygulamamıza yaptığı büyük katkı için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

İngiliz basınından Independent, Simon Stevens'ın geçen yıl NHS'yi ve ülkeyi pandemi boyunca yönetmek için CEO olarak kalmayı kabul ettiğini aktardı.

"BU PANDEMİ KARŞISINDA..."

Sağlık Bakanı Matt Hancock, çabalarından dolayı Stevens'a teşekkür etti.

Hancock, "Liderliği, NHS personelinin benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelmesine ve bu küresel pandemi karşısında milyonlarca hastaya hizmetleri açık tutmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.