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    İngiltere'de oğluna 'şeytan' ismini verdi

    İngiltere'de Josie King isimli kadın, dünyaya gelen bebeğine 'şeytan' anlamına gelen 'Lucifer' ismini koydu. Kadın kısa süre içinde tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 09:33
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    İngiltere'de oğluna 'şeytan' ismini verdi

    İngiltere’de okuyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Josie King isimli kadının, bir süre önce erkek bebeği dünyaya geldi.

    Oğluna uzun süre boyunca isim arayan King, sonunda isim için şeytan anlamına da gelen "Lucifer"de karar kıldı.

    TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ TOPLADI

    King, oğluna verdiği ismi İngiliz şovmen Jeremy Vine'ın TV programına çıkarak kamuoyu ile paylaştı. Ancak vatandaşlar, çok geçmeden kadına tepki gösterdi.

    Programı izleyenler, annenin böyle bir hakkı olmadığını ve çocuğun ileride zorbalığa maruz kalacağını belirtti.

    İngiltere de oğluna şeytan ismini verdi #1

    "GARİP GELEBİLİR AMA BEN BU İSMİ SEVİYORUM"

    Kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan Josie King ise, "Evet, oğluma verdiğim isim başkalarına garip gelebilir ama ben bu ismi seviyorum. Hristiyanlıkta bu kelime şeytan anlamına gelebilir fakat ben kendimi dindar olarak tanımlamıyorum." diye konuştu.

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