İngiltere'de öğrencisiyle birlikte olan eşinin mesajlarını gördü: Bir şok daha yaşadı İngiltere'de 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren Kandice Barber isimli öğretmenin mesajlarını okuyan eşi bir şok daha yaşadı. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen talihsiz eş, "Karım ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmaları mahkemede okuduklarında inanamadım. Beni küçük düşürdü" dedi.

ensonhaber.com

İngiltere'de 2020 yılında yaşanan bir olay mide bulandırmıştı.

15 yaşındaki öğrencisini boş bir araziye götüren Kandice Barber isimli öğretmen, burada öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Ortaya çıkan olay sonrası ikilinin cinsel içerikli mesajlarının ifşa edilmesinden sonra öğretmen tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kendisini 15 yaşındaki öğrencisiyle aldatan eşini savunuyordu

Kocası, eşinin kendisini aldattığına inanmadığını söyleyerek cezaevinde sık sık Barber’i ziyaret etmiş ve onu savunmuştu.

Ancak istismarcı öğretmenin eşi Daniel, mahkemede eşinin öğrencisiyle olan mesajlarını görünce bir şok daha yaşadı.

"Karım ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmaları mahkemede okuduklarında inanamadım"

Daily Mail’e konuşan Daniel, “Masum olduğu konusunda kararlıydı. Onu sevdim ve ona inandım. Karım ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmaları mahkemede okuduklarında inanamadım. Beni küçük düşürdü. Bir mesajlaşmasında öğrencisine ‘Kocamdan daha büyük penisin var’ yazmıştı.” dedi.