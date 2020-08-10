İngiltere'de okullar, eylül ayında yeniden açılacak

Başbakan Boris Johnson, okulların yeniden açılmasıyla ilgili olarak, "Bunu yapmak ahlaki görevimiz" dedi.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan okullar, yeniden açılacak.

Konuyla ilgili Başbakan Boris Johnson, Daily Mail'e yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Johnson, normal öğretime yeniden başlamanın "ulusal öncelik" olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

"OKULLARI YENİDEN AÇMAK AHLAKİ GÖREVİMİZ"

"Artık tüm öğrencilere güvenli bir şekilde okulları yeniden açacak kadar bilgimiz olduğuna göre, bunu yapmak ahlaki görevimiz."

EYLÜLDE ÖĞRENCİLER OKULA DÖNECEK

Boris Johnson, eylül ayında öğrencileri yeniden okula geri getirmenin önemini vurguladı. Konuyla ilgili Başbakanlık konutunda geçen hafta defalarca toplantı yapıldığı kaydedildi.

Johnson'ın toplantıda, eğitimin kapatılması istenen "kesinlikle son sektör" olması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

EĞİTİM BAKANI'NA TEPKİ

İngiltere'de öğrenciler, salgın nedeniyle mart ayında karantina uygulamalarıyla birlikte evlerinde kaldı. Bununla birlikte, sadece belirli bir kesim, çocuklarını normal şartlardaki sınıflarda eğitime devam ettirdi.

Ülkenin Eğitim Bakanı Gavin Williamson, eleştiri oklarının hedefi olurken, geçici işten çıkarmanın zengin ve yoksullar arasındaki eğitim uçurumunu genişlettiği ve birçok ebeveynin iş yerine geri dönmesini engellediği yönündeki tepkiler dile getirildi.

Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson görüntülendi ViDEO