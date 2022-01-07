Euro
15.6329
-0.07%
Dolar
13.8311
-0.08%
Altın
795.6420
0.26%
Borsa
2,007.55
0.11%
Bitcoin
591.908
-1.45%
BTXN Coin
32.15
-3.45%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    İngiltere'de Omicron vakalarına karşı asker devrede

    Savunma Bakanı Wallace, silahlı kuvvetlerin, NHS personeline destek sağlayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de Omicron vakalarına karşı asker devrede

    İngiltere'de askerler, koronavirüs nedeniyle artan personel sıkıntısı döneminde Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) desteklemek için Londra'da konuşlanmaya başlayacak.

    Londra genelindeki hastanelere 200 silahlı kuvvet personeli sevk edilmesi kararlaştırıldı.

    200 ASKER DEVREDE

    İngiltere'nin başkenti, vakalarda yaşanan artış ile Omicron varyantının merkez üssü haline dönüşmüş durumda.

    Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın, NHS personelinin hasta oldukları veya kendilerini tecrit etmek zorunda kaldıkları için çalışamaması nedeniyle yaşanan boşlukları doldurmaya yardımcı olmak için 40 askeri sağlık görevlisi ve 160 genel görevli personel içerdiğini söyledi.

    İngiltere de Omicron vakalarına karşı asker devrede #1

    ÜÇ HAFTALIK GÖREV SÜRESİ

    Mirror'ın haberine göre, askerlerin önümüzdeki üç hafta boyunca görevde olmaları bekleniyor.

    Savunma Bakanı Ben Wallace, "Silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi koronavirüsten korumak için el ele çalışan NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor." dedi.

    İngiltere de Omicron vakalarına karşı asker devrede #2

    İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, İngiltere'de şimdiye kadar 14 milyon 15 bin 65 vaka ve 149 bin 515 ölüm kayıtlara geçti.

    İngiltere de Omicron vakalarına karşı asker devrede #3


    Görüş Bildir