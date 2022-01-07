İngiltere'de Omicron vakalarına karşı asker devrede

Savunma Bakanı Wallace, silahlı kuvvetlerin, NHS personeline destek sağlayacağını söyledi.

İngiltere'de askerler, koronavirüs nedeniyle artan personel sıkıntısı döneminde Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) desteklemek için Londra'da konuşlanmaya başlayacak.

Londra genelindeki hastanelere 200 silahlı kuvvet personeli sevk edilmesi kararlaştırıldı.

200 ASKER DEVREDE

İngiltere'nin başkenti, vakalarda yaşanan artış ile Omicron varyantının merkez üssü haline dönüşmüş durumda.

Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın, NHS personelinin hasta oldukları veya kendilerini tecrit etmek zorunda kaldıkları için çalışamaması nedeniyle yaşanan boşlukları doldurmaya yardımcı olmak için 40 askeri sağlık görevlisi ve 160 genel görevli personel içerdiğini söyledi.

ÜÇ HAFTALIK GÖREV SÜRESİ

Mirror'ın haberine göre, askerlerin önümüzdeki üç hafta boyunca görevde olmaları bekleniyor.

Savunma Bakanı Ben Wallace, "Silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi koronavirüsten korumak için el ele çalışan NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor." dedi.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, İngiltere'de şimdiye kadar 14 milyon 15 bin 65 vaka ve 149 bin 515 ölüm kayıtlara geçti.