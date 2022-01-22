İngiltere'de Omicron’un alt mutasyonu tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19'un Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiğini bildirerek, mutasyonu BA.2 olarak adlandırdı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiğini bildirdi.

UKHSA, BA.2 olarak adlandırılan Omicron'un alt mutasyonunun inceleme altında olduğunu, şu anda mevcut vaka oranlarının ise düşük olduğunu aktardı.

426 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

UKHSA, mutasyonun yeni türünün İngiltere'de şu ana kadar 426 kişide tespit edildiğini belirterek, henüz "endişe verici mutasyon" olarak tanımlanmadığını ifade etti.

UKHSA, "Şu ana kadar BA.2'nin BA.1'den daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt yok ancak araştırmaya devam ediyoruz” dedi.

ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA 76 BİN 807

Son 24 saatte 76 bin 807 vaka İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 76 bin 807 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 784 bin 488'e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 153 bin 787'ye ulaştı. Ülkede, son 24 saatte 67 bin 640 kişiye hatırlatıcı aşı dozu uygulanırken, 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 64'ü hatırlatıcı dozunu yaptırdı.