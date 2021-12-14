İngiltere'de Omicron'un ardından aşı kuyrukları oluştu

Yeni varyantın hızla yayılmasıyla birlikte İngiliz vatandaşlar, aşı noktalarına akın etti.

Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'de ilk ölüm gerçekleşti.

Varyantın hızla yayıldığını belirten Başbakan Boris Johnson, ülkedeki yeni vakaların yüzde 40'ını Omicron'un oluşturduğunu söyledi.

AŞI KUYRUĞU

Özellikle başkent Londra'da, yeni varyant kaynaklı artan vaka ve buna bağlı endişelerin ardından mobil aşılama alanları önünde uzun aşı kuyrukları oluştu.

Vatandaşların, aşı yaptırmak için uzun süre sıra beklediği kaydedildi.

OMICRON KAYNAKLI ÖLÜM TAHMİNİ

Uzmanlar, Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.