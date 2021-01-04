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    İngiltere'de Oxford'un koronavirüs aşısının uygulanması başladı

    Koronavirüse karşı İngiltere'de üretilen aşının uygulama aşamasına geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 13:21
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    İngiltere'de Oxford'un koronavirüs aşısının uygulanması başladı

    Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, İngiltere'de ilk kez 82 yaşındaki vatandaşa yapıldı.

    Brian Pinker adındaki kişinin, diyaliz hastası olduğu belirtildi. Pinker'a aşı, Churchill Hastanesi'nde uygulandı.

    "AŞI BANA İÇ HUZURU VERECEK"

    Guardian'ın haberine göre, tedavi gördüğü bir dönemde aşının kendisine "iç huzur" vereceğini düşündüğünü belirten Pinker, 48'inci evlilik yıl dönümünü şubat ayında kutlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

    Pinker, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "AŞIDAN ÇOK MEMNUNUM"

    "Bugün koronavirüs aşısını yaptırmaktan çok memnunum ve Oxford'da üretilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Bugün hemşireler, doktorlar ve personel harikaydı."

    İngiltere'de Oxford'un koronavirüs aşısının uygulaması başladı ViDEO

    İngiltere de Oxford un koronavirüs aşısının uygulanması başladı #1

    "BİR AYRICALIKTI"

    Aşıyı uygulayan hemşire Sam Foster, "İlk Oxford aşısını, geliştirildiği yerden sadece birkaç yüz metre uzakta, Churchill Hastanesi'nde yapabilmek gerçek bir ayrıcalıktı. Gelecek haftalarda daha çok sayıda hastayı, sağlık ve bakım personelini Oxford aşısı ile aşılamayı bekliyoruz." dedi.

    "DÖNÜM NOKTASI"

    Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) İngiltere'nin Tıbbi Direktörü Profesör Stephen Powis, BBC News'e yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının dağıtımını "salgından kurtulmada bir diğer dönüm noktası" olarak tanımladı.

    İngiltere de Oxford un koronavirüs aşısının uygulanması başladı #2

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 2 milyon 654 bin 779 vaka ve 75 bin 24 ölüm yaşandı.

    Dünya genelinde ise 85 milyon 552 bin 271 kişiye virüs bulaşırken, 1 milyon 851 bin 706 kişi hayatını kaybetti. 60 milyon 521 bin 153 kişi ise sağlığına kavuştu.

    İngiltere de Oxford un koronavirüs aşısının uygulanması başladı #3

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