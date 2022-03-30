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    İngiltere'de parti skandalına karışan 20 kişiye para cezası kesildi

    İngiltere'de parti skandalına karışan 20 kişiye para cezası kesildi

    İngiltere'de ülke karantinadayken Başbakanlıkta düzenlenen partilere katılan 20 kişiye para cezası uygulandı. İngiltere polisi, cezaların devamının gelebileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 06:36
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    Londra Polis Teşkilatı, hükümet binalarında Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden kişilere ceza uygulanacağını açıkladı.

    Açıklamada İlk etapta 20 kişiye cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Polis, ceza alan kişilerin isimlerini veya hangi etkinliklere katıldıklarını açıklamadı.

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    ARALARINDA BORİS JOHNSON'DA VAR

    Soruşturma kapsamındaki 100 kişi arasında Başbakan Boris Johnson da bulunuyordu. Açıklamanın ardından muhalefet bir kez daha Johnson'ı istifaya çağırdı. İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından soruşturma başlatmıştı.

    İngiltere de parti skandalına karışan 20 kişiye para cezası kesildi #1

    TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

    Hükümet, ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılmasının ardından baskı altındaydı.

    Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiğini ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediğini yazılmıştı. Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

    Partiye ilişkin sorula üzerine Johnson, covid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.

    İngiltere de parti skandalına karışan 20 kişiye para cezası kesildi #2


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