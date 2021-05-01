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    İngiltere'de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor

    Bilim adamlarının desteklediği deneme partilerine yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı, eğlencenin küçük kameralarla takip edileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 10:24
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    İngiltere'de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor

    İngiliz kulüpleri, salgının başladığı günden bu yana ilk kez, salonların nasıl yeniden açılabileceğini görmek için deneme partisi yaptı.

    Liverpool'daki etkinlik dün başladı, bugün sona erecek.

    TESTİ NEGATİF OLANLAR PARTİYE ALINIYOR

    Yaklaşık 6 bin kişinin partilere katılması beklenirken, bilet sahiplerinden yalnızca negatif olan test sonucu isteniyor.

    Partinin yapılacağı alanda ise ne maske ne de mesafe kurallarına uyulması istenmeyecek.

    İngiltere'de gece kulüpleri koronavirüsün yayılıp yayılmadığını deniyor VİDEO

    KÜÇÜK KAMERALAR DA OLACAK

    Bilim adamları için bu deneme oldukça önemli.

    Partide virüsün bulaşıp bulaşmayacağı merakla beklenirken, insanların hareketlerini izleyebilmeleri için küçük kameralar da olacak.

    İngiltere de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor #1

    PERSONELİN YARISI İŞTEN ÇIKARILDI

    İngiltere’de koronavirüs, gece kulübü endüstrisini adeta felç etti.

    Birleşik Krallık kulüplerinin geçen yıldan bu yana gece kulüplerinde çalışan personelin yüzde 51'ini işten çıkardığı raporlandı.

    İngiltere'de sosyal temasla ilgili tüm yasal kısıtlamaların kaldırılması 15 Haziran’a kadar sürecek.

    İngiltere de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor #2

    İngiltere de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor #3

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