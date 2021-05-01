İngiltere'de partiler başladı: Koronavirüsün yayılım hızı test ediliyor

Bilim adamlarının desteklediği deneme partilerine yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı, eğlencenin küçük kameralarla takip edileceği belirtildi.

İngiliz kulüpleri, salgının başladığı günden bu yana ilk kez, salonların nasıl yeniden açılabileceğini görmek için deneme partisi yaptı.

Liverpool'daki etkinlik dün başladı, bugün sona erecek.

TESTİ NEGATİF OLANLAR PARTİYE ALINIYOR

Yaklaşık 6 bin kişinin partilere katılması beklenirken, bilet sahiplerinden yalnızca negatif olan test sonucu isteniyor.

Partinin yapılacağı alanda ise ne maske ne de mesafe kurallarına uyulması istenmeyecek.

İngiltere'de gece kulüpleri koronavirüsün yayılıp yayılmadığını deniyor VİDEO

KÜÇÜK KAMERALAR DA OLACAK

Bilim adamları için bu deneme oldukça önemli.

Partide virüsün bulaşıp bulaşmayacağı merakla beklenirken, insanların hareketlerini izleyebilmeleri için küçük kameralar da olacak.

PERSONELİN YARISI İŞTEN ÇIKARILDI

İngiltere’de koronavirüs, gece kulübü endüstrisini adeta felç etti.

Birleşik Krallık kulüplerinin geçen yıldan bu yana gece kulüplerinde çalışan personelin yüzde 51'ini işten çıkardığı raporlandı.

İngiltere'de sosyal temasla ilgili tüm yasal kısıtlamaların kaldırılması 15 Haziran’a kadar sürecek.