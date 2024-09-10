İngiltere'de patron, çalışanına söylediği söz yüzünden ceza yedi İngiltere'de hamile olduğu dönemde patronunun sürekli fazla duygusal olduğunu söylemesine sinirlenerek şirkete dava açan bir kadın, yaklaşık 16 milyon TL tazminat kazandı.

Haber Merkezi

Eskiden çalıştığı yiyecek içecek firmasında patronunun kendisine hamile olduğu için ayrımcılık uyguladığını savunan Nicola Hinds, şirkete dava açmıştı.

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki muhasebe uzmanı kadın, hamileliğinin son döneminde iş yükünden şikayet ettiği için patronu tarafından "çok fazla duygusal davranmakla" eleştirilmişti.

Patronunun kendi sağlığını önemsemediğini belirten Hinds, ilk başta 67 bin sterlin tazminat kazanmıştı.

350 BİN STERLİN ÖDEYECEK

İş yerlerinin hamile ve yeni anne olmuş kadınlara daha duyarlı davranması gerektiğini savunan Hinds'e verilecek tazminat miktarının 350 bin sterlini (15,6 milyon TL) bulacağı bildirildi.

Yargıç da yöneticilerin kadınlara karşı aşağılayıcı dil kullanamayacağına hükmetti.