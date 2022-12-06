İngiltere'de Pfizer'a bebek ve çocuklar için izin çıktı

İngiltere'de Pfizer'a bebek ve çocuklar için izin çıktı

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylık - 4 yaş aralığındaki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek.

Koronavirüs aşılarının küçük yaş gruplarında kullanımı için İngiltere'de yeni bir adım daha atıldı.

AA'nın haberine göre İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği korona aşısının kullanılmasına izin verdi.

MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin “Comirnaty” aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.

4 bin 526 katılımcılı klinik çalışma

Korona aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin “bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu”na işaret edildi.