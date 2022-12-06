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    İngiltere'de Pfizer'a bebek ve çocuklar için izin çıktı

    İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylık - 4 yaş aralığındaki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek.
    • 06.12.2022 - 19:31
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    İngiltere'de Pfizer'a bebek ve çocuklar için izin çıktı

    Koronavirüs aşılarının küçük yaş gruplarında kullanımı için İngiltere'de yeni bir adım daha atıldı.

    AA'nın haberine göre İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği korona aşısının kullanılmasına izin verdi.

    MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin “Comirnaty” aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.

    4 bin 526 katılımcılı klinik çalışma

    Korona aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin “bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu”na işaret edildi.

    İngiltere de Pfizer a bebek ve çocuklar için izin çıktı #1


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