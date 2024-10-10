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İHA

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor...

Bu kapsamda, İsrail'e yönelik protestolar düzenlenirken, bu kez İngiltere'de gerçekleştirilen protesto dikkat çekti.

Protestoda, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso tablosu hedef alındı.

GAZZELİ BİR ANNE VE ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFI YAPIŞTIRILDI

İngiltere’de Youth Demand adlı grubun üyeleri, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam eden İsrail’e silah satışını protesto ederek, Picasso’ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tabloya Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı.

Protesto sonrası Youth Demand tarafından açıklama yapıldı.

SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Youth Demand tarafından yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin İsrail'i Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi için silahlandırdığını belirtilerek, İsrail’in Lübnan’da da sınır tanımadan saldırılar düzenlediğine dikkat çekildi.

Ayrıca, açıklamada, hükümetten İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısı yapıldı.

Ulusal Galeri, saldırıda tablonun zarar görmediğini açıklayarak, iki göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.