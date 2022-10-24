İngiltere'de Rishi Sunak, başbakan olma yolunda ilerliyor

İngiliz basını, Johnson'ın yarıştan çekilme kararının ardından Sunak'ın pozisyonunun güçlendiğini yazdı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliğine aday olmayacağını duyurdu.

Bu gelişme üzerine, partide liderlik için ibre eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a döndü.

Johnson çekilince konumu güçlendi

Sunak, 20 Ekim'de istifa eden Başbakan Liz Truss'tan boşalan koltuğu devralmak için yarışa katılacağını açıkladı.

Telegraph gazetesi, Johnson'ın çekilme kararının ardından Sunak'ın konumunun güçlendiğini yazdı.

"Büyük ihtimalle başbakan olacak"

Johnson'ın, "Genel başkanlık seçimini kazansam bile, Muhafazakar milletvekilleri arasında yeterli desteğe sahip değilim" şeklindeki açıklamasına işaret edildi.

Haberde, "Bu açıklama, yaz mevsiminde Truss'a yenilen Sunak'ın büyük ihtimalle başbakan olacağı anlamına geliyor." denildi.

"Sunak, Churchill'a benziyor"

Sunak'ı destekleyen İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu ismi, "gerçekleri söyleme isteği" bakımından İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'a benzetti.

Şimdiye kadar 145 milletvekili Rishi Sunak'a desteğini açıklarken, bu sayı Penny Mordaunt için 26'da kaldı.