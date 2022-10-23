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    İngiltere'de Rishi Sunak, başbakanlığa adaylığını açıkladı

    Sunak, ülkesinin bir sonraki başbakanı olmak için destek istedi. Muhafazakar Parti üyesi, "Derin ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu yüzden adayım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 14:45
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    İngiltere'de Rishi Sunak, başbakanlığa adaylığını açıkladı

    İngiltere'de başbakanlık yarışı yeniden kızışıyor.

    Başbakan Liz Truss, geçtiğimiz günlerde baskılar sonucu istifa ettiğini açıklamış, "Önümüzdeki hafta içinde liderlik seçiminin yapılması konusunda anlaştık." demişti.

    "Bir sonraki Başbakanınız olmak için adayım"

    Eski Başbakan Boris Johnson döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürüten ve Truss ile Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına giren Rishi Sunak, tekrar aday olduğunu duyurdu.

    Sunak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık harika bir ülke ama derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu yüzden Muhafazakar Parti'nin lideri ve bir sonraki Başbakanınız olmak için adayım." dedi.

    Sunak'ın adaylık mesajı

    "Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve ülkemize hizmet etmek istiyorum" diyen Sunak, bugün daha büyük zorluklarla karşılaştıklarını ancak "doğru tercih yapılması halinde olağanüstü fırsatların olduğunu" söyledi.

    "Dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirlik" vaadinde bulunan Sunak, "Sizden sorunlarımızı çözmemize yardım etme fırsatı istiyorum." diye ekledi.

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