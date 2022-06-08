İngiltere’de 'Ruanda' protestosu

İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başkent Londra'da protesto edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceğini belirtmesinin ardından açıklamaya tepki gösteren onlarca kişi sokağa indi.

İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, göçmen ve mülteciler lehine slogan attı.

"Hepimiz biriz"

Bakanlığı planı durdurmaya çağıran göstericiler, "tehlikeden kaçmak suçsa yasada sorun vardır", "hepimiz biriz" ve "sınırları kaldırın" yazılı dövizler taşıdı.

"Hükümetin önerdiği şey, tam bir rezalet"



Protestoya katılan bir gösterici, "Hükümetin önerdiği şey, tam bir rezalet, insanlık dışı, acımasız ve insan kaçakçılarına bir hediye. Çünkü onlar, bunu sadece bir iş fırsatı olarak görecek. İngiltere'deki çoğu Yahudi, mültecilerin çocukları. Ben de bir mültecinin torunuyum. Bu ülke bizi içtenlikle karşıladı. Biz de gelecek nesilleri baskıdan kaçarken içtenlikle karşılamayız." ifadelerini kullandı.

