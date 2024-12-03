Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İngiltere'nin Paddington bölgesinde bir kebapçıdan siparişini alan Christopher Harris, dükkandan çıkarak yemeğini yemek için bir bara gitmeye karar verdi.

Aldığı kebabı yemenin hayalini kuran yaşlı adam, hiç beklemediği bir saldırıya uğradı.

Cadde üzerinde kendisine oturacak bir yer arayan Harris, iki hırsızın hedefi oldu.

PAHALI SAATİ HEDEF HALİNE GETİRDİ

Harris',n bileğinde taşıdığı çok ünlü bir markaya ait 18 bin sterlin(79.121.988 TL) değerindeki saat, hırsızların gözünden kaçmadı.

Yaşlı adamı takip eden hırsızlar, onun bir bara girmek için kapıyı tuttuğu anda üstüne atlayarak saatini çalmaya çalıştı.

KEBAP PAKETİYLE DÖVDÜ

Bir anda saldırıya uğrayan Harris ise, hırsızları elinde taşıdığı kebap paketiyle dövmeye başladı.

Uzun süre mücadele eden yaşlı adam, sonunda hırsızları savuşturmayı başardı.

YAKALANDILAR

Harris'in durumu ihbar etmesi üzerine soruşturma açan polisler, güvenlik kameralarından şahısları tespit etti.

Hırsızların kimliği Rayan Belhadj ve Amine Bentaib olduğu tespit edildi ve ikili yakalandı.

Bentaib'in hakkında bir yıl önce sınır dışı kararı verildiği ve suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.