İngiltere’de sağlık sistemi sıkıntı yaşıyor

İngiltere’de yoğunluk nedeniyle ambulansların hastalara ulaşması saatler alıyor. Hastaneye getirilen birçok hasta ise yeterli yatak olmaması nedeniyle onlarca saat ambulansta bekletiliyor.

Sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların yaşandığı İngiltere’de, ambulans bekleme süreleri nedeniyle yüzlerce hastanın risk altında olduğu belirtildi.

Ülkede hastanelerin acil tıp hizmetlerinden sorumlu kuruluş olan Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkanı Dr. Adrian Boyle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Strep A, grip, Covid-19 gibi hastalıklar nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığı gerekçesiyle bu yılın bekleme süreleri açısından en kötü kış olabileceğini söyledi.

Her hafta gecikmeler nedeniyle 300-500 kişi hayatını kaybediyor

Her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunlar nedeniyle 300-500 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini ifade eden Boyle, acil servislerdeki kapasitenin arttırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan açıklamada ise bu verilerin kabul edilmediği, ölüm oranlarındaki artışın birçok nedenden kaynaklandığı ifade edildi.

Yoğunluktan dolayı bazı operasyonlar iptal ediliyor

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yoğunluktan dolayı hastanelerde bazı operasyonların iptal edildiği, solunum yolu hastalarının çok fazla olması nedeniyle bazı hastanelerde oksijen sıkıntısı yalandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Swindon’da yer alan Great Western Hastanesi’ne ambulansla getirilen bir hasta, 99 saat boyunca yatak beklemek zorunda kaldı. Hastanenin yöneticisi Jon Westbrooki, daha önce bu kadar hasta sayısıyla karşılamadıklarını ifade etti.

King's Lynn’deki Queen Elizabeth Hastanesi’ne getirilen ve kalp rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki bir hastanın da yatak bulunamadığı için 12 saat boyunca ambulansta bekletildiği açıklandı. Hastane yönetimi bekleme süresinden dolayı hasta ve ailesinden özür diledi.

“16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım"

Hull kentinde 29 Kasım'da, diyabet ve kas erimesi hastalığı olan 54 yaşındaki Teresa Simpson’ın rahatsızlanması üzerine eşi Matthew Simpson ambulans çağırdı. Ancak kendisine ambulansın birkaç saat gelemeyeceği bilgisi verildi.

Simpson, saatler sonra eşini tekerlekli sandalyesinde hareketsiz görünce tekrar arama yaptı.

Simpson'ın ancak ikinci aramasının ardından ambulans geldi. Simpson yaptığı açıklama, “16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım. Ancak geri arayıp eşimin hareketsiz göründüğünü söylediğimde geldiler." dedi.

İHA'nın aktardığına göre hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Teresa Simpson, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Matthew Simpson, eşine 6 saat içinde müdahale edilseydi hayatta olacağına inandığını söyledi.