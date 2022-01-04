İngiltere'de salgında yeni rekor: Son 24 saatte 218 bin 724 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı zirveye ulaştı.

İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor.

Hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin verilerine göre günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520'ye yükseldi.

DAHA ÖNCEKİ SAYI 189 BİN 846 OLARAK KAYDEDİLDİ

Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 189 bin 846 ile 31 Aralık'ta kayda geçmişti.

Ayrıca son 24 saatte 48 kişi koronavirüse yenik düşerken, toplam can kaybının ise 148 bin 941'e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalar arasına Kuzey İrlanda'dan son 4 gününün, Galler'den ise son 2 günün daha önce tespit edilemeyen verilerinin de eklendiği ifade edildi.

1 HAFTADA 1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Birleşik Krallık genelinde son 7 günde bildirilen vaka sayıları toplamda 1 milyonu aştı.

Son 7 günde 1 milyon 71 bin 242 vaka kayda geçerken, 1 milyondan fazla vakanın 897 bin 59'unun İngiltere'de tespit edildiği kaydedildi.