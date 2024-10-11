İngiltere'de satın aldığı botun içinden akrep çıktı

Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, Çin merkezli giyim firması Shein'dan bir bot satın aldı.

Siparişi gelen Mossinger, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

BOT SİPARİŞ ETTİ: İÇİNDEN AKREP ÇIKTI

Eline ulaşan kargosunu heyecanla açan Sofia, botun poşetinin içinde akrep​ buldu.

İngiliz basınından BBC'nin aktardığına göre Sofia, "Paketi açtığımda bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve ne olduğunu anlayamadım. Oldukça korkutucuydu. Önce oyuncak sandım, sonra hareket etti. Akrep olduğunu anladım. Rüya gördüğümü sanıyordum." ifadelerine yer verdi.

FİRMA DOĞRULADI

Öte yandan akrebi inceleyen yetkililer, hayvanın Çin akrebi olduğunu doğruladı.

Çin merkezli Shein, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.